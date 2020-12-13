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13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

'İstanbul'da 3 ay kadar daha su var'

13 Aralık 2020, Pazar 12:00
Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Meclis'te yaptığı bilgilendirmede "Hesaplarımıza göre İstanbul'da 3 ay kadar daha su var" dedi.

İstanbul'daki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde

 

NTV'de yer alan habere göre İstanbul kurak geçen sonbaharın ardından aralıkta da beklenen yağışı henüz almadı.

Metropole su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Kentin kaç günlük suyu kaldığı da merak konusu. Konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Meclis’te milletvekillerine bilgi verdi.

Hemen hemen her on yılda bir kuraklık yaşandığını söyleyen Kasap, "Bizim hesaplarımıza göre İstanbul’da 3 ay kadar daha su var" dedi.

"Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz" diyen Kasap şöyle devam etti:

"Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen’le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz."

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64 Darlık'ta yüzde 51,39 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 185,82 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kentte, günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

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