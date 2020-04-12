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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul'da 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi

12 Nisan 2020, Pazar 17:30
İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 45 bin polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığınca 5 bin 474 personel görevlendirildiği aktarılan açıklamada, 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirlerinin aldığı kaydedildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerinin titizlikle yapıldığı ve izni olan vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlandığı bilgisi verilerek, izinsiz sokağa çıkan kişilere gerekli adli-idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerince 13 bin 515 araç kontrol edildi

Vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde anonsların yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibarıyla emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede, 25 adli, 3 bin 429 idari işlem uygulanmış olup 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13 bin 515 araç, 16 bin 312 şahıs denetlenmiş olup, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir.

Jandarma teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede, 251 idari işlem uygulanmış, 606 bin 717 lira para cezası kesilmiştir. Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz."

Dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 4 kişi tutuklandı 

Bu arada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün devriye sırasında, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir parkta oturan aynı aileden 6 kişiyi uyardı. 

Buna rağmen evlerine dönmeyen kişiler, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemet gösterdi. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, "Görevli memurlara mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından şüphelileri gözaltına aldı. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Devrim H. (19), Hasan H. (26), Hakim H. (50) ve Hüseyin H. (25) tutuklandı. Şüphelilerden Cengiz H. (18) serbest bırakılırken, "tehdit" suçundan kaydı bulunan İbrahim H. (36) hakkında ise ikametten çıkmama koşulu ile adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. 

AA

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