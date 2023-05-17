İstanbul’da barajlar yüzde 50 doldu

Marmara Bölgesi’nde nisan yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 82, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi’nde nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölgeye geçen yıl nisanda 49,6, bu yılın aynı döneminde ise 94,5 milimetre yağış düştü. Nisanda, Trakya ve Balıkesir’de yağışlar yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Ayrıca Kırklareli’nde son 63 yılın, Edirne ise son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kayıtlara geçti.

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: “Yağışların artması hem ülkemiz hem de bölge için son derece sevindirici bir haber. İstanbul’da barajlardaki seviye, ocak ayında yüzde 28’lere düşmüştü. Şu anda barajlardaki seviyenin yüzde 50’lere ulaşması son derece sevindirici. Marmara Bölgesi’nde barajlardaki su seviyesi, suyu idareli kullandığımız, tasarruf yapmaya devam ettiğimiz takdirde bu yılı rahat bir şekilde atlatacağımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.