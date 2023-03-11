İstanbul’da barajların doluluk oranı % 35,42

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti. Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 10,74, Büyükçekmece’de yüzde 30,94, Darlık’ta yüzde 40,77, Elmalı’da yüzde 34,57, Istrancalar’da yüzde 24,89, Kazandere’de yüzde 6,77, Ömerli’de yüzde 52,27, Pabuçdere’de yüzde 6,69, Sazlıdere’de yüzde 33,26, Terkos’ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü.

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