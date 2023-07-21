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22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor

21 Temmuz 2023, Cuma 12:49
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,83 azalarak 39,84 ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en yüksek 20 Mayıs'ta yüzde 49,66'ya kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,84'e geriledi.

Barajların doluluk oranı Istrancalar'da yüzde 34,63, Terkos'ta yüzde 28,43, Sazlıdere'de yüzde 23,49, Alibey'de yüzde 21,05, Büyükçekmece'de yüzde 21,18, Ömerli'de yüzde 72,64, Darlık'ta yüzde 56,2, Elmalı'da yüzde 30,71, Pabuçdere'de yüzde 4,51 ve Kazandere'de yüzde 7,09 olarak kaydedildi.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibariyle 346 milyon 6 bin metreküp ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 448 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 598 milyon 3 bin metreküp olarak belirlendi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 348,26 kilogram oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 72,91, 2014'te yüzde 20,08, 2015'te yüzde 80,99, 2016'da yüzde 65,38, 2017'de yüzde 73,7, 2018'de yüzde 74,31, 2019'da yüzde 71,63, 2020'de yüzde 60,01, 2021'de yüzde 69,85, 2022'de yüzde 69,38 iken bugünkü oran yüzde 39,84 olarak kaydedildi.

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 460 milyon 54 bin metreküp su alındı.

AA

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