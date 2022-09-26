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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü

26 Eylül 2022, Pazartesi 17:00
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,85 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68’e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri dün itibarıyla yüzde 50’nin altına düşerek 49,85 seviyelerine indi.

Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 32,28, Büyükçekmece’de yüzde 56,58, Darlık’ta yüzde 52,71, Elmalı’da yüzde 51,67, Istrancalar’da yüzde 29,02, Kazandere’de yüzde 43,52, Ömerli’de yüzde 51,81, Pabuçdere’de yüzde 29,14, Sazlıdere’de yüzde 48,75, Terkos’ta ise yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

AA

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