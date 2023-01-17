İstanbul'da bazı vapur seferlerine 'lodos' iptali

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinin dün yaptığı lodos ve fırtına ikazının ardından Anadolu Yakası'nda rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkarken, sahilde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Kadıköy Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle karaya ulaştı. Dalgalarla taşınan kırmızı yosunlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolunda birikmeye başladı. Büyükçekmece sahilinde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli lodosa rağmen sahilde yürüyüş yaptı. AA

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