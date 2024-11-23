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24 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

İstanbul’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

23 Kasım 2024, Cumartesi 14:00
İstanbul’da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehir genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde de kar yağışı gözlemlendi.

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu’nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı. Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Üsküdar’da 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler’de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı. (AA)

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İstanbul’da uçuşlar iptal

Sabah saatlerinde etkisini artıran lodos ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.

Haber Merkezi

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