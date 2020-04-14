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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

İstanbul'da endişelendiren deprem: Birçok ilçede hissedildi!

14 Nisan 2020, Salı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. 

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

AA

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