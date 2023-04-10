İstanbul’da eski daireler boş kaldı

İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı.

Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Eski daireleri kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı.

BAKIRKÖY VE ZEYTİNBURNU’NDA ESKİ DAİRELERE RAĞBET YOK

İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı. Kira fiyatları ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen eski binalara talep yok. Fatih’in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.

Haber Merkezi