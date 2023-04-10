"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İstanbul’da eski daireler boş kaldı

10 Nisan 2023, Pazartesi 23:15
İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı.

Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Eski daireleri kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı.

BAKIRKÖY VE ZEYTİNBURNU’NDA ESKİ DAİRELERE RAĞBET YOK

 

İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı. Kira fiyatları ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen eski binalara talep yok. Fatih’in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostu

    Yardım etmek mutlu ediyor

    İstanbul’da eski daireler boş kaldı

    Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

    ABD kıyılarında deniz seviyesi 13 yılda 12 santimetre yükseldi

    Kanada'nın 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var

    Rusya ile ABD, BM'de birbirlerini suçladı

    ABD - Kentucky'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü

    Enflasyon paranın kendisini de küçülttü

    Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sürüyor

    Rusya: Fransa'nın arabuluculuk hakkı yok

    Çin'e ait 70 hava aracı ve 11 gemi Tayvan çevresinde

    18 yıl sonra yine İstanbul'da

    Günde 2 kez 20'şer dakika ''hızlı'' yürüyüş yapın

    Deprem bölgesine gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı

    Kahramanmaraş'ta yeniden eğitime başlandı

    Avustralya hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Fransa'nın iftarda maçlara ara verilmesini yasaklaması kararına tepki

    Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Seçim broşürümüz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa, gidişiyle de şaşırttı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu iktidarın müstebit olduğunun bir delili de benim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Çok gerginler çok!
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Kadr’in hakikatini yüz bin el ile aramak
    Süleyman KÖSMENE

    Gelin; günahları yakalım!
    M. Said ZEKİ

    “Ümitsiz olma, tevbe kapısı açık!” dedi...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya zulme sessiz kalmadı, kalmaz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Derviş rolündeki avcı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.