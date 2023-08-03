İstanbul’da geçim daha da zorlaşıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 63,76, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,57 olarak gerçekleşti. Temmuzda perakende fiyatlar önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış kaydetti.

İstanbul - Anka