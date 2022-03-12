İstanbul'da gündem yoğun kar yağışı

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Vatandaşların yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

Vatandaşlar yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı.

Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.

Kar yağışı kazalara yol açtı

Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Toplu taşımada yoğunluk

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının çalıştığı ancak metrobüs ve Marmaray duraklarında yoğunluk olduğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağışın azalmasıyla trafiğin rahatladığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Çekmeköy Madenler'den Şile Otoyolu'na seyreden araçlar, yoğun kardan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı. Otoyolda trafik akışı yavaşlarken, bir aracın kış lastiği olmadığı için ilerleyemediği öğrenildi. Çengelköy-Bosna Bulvarı'nda ise İETT otobüsünün kardan ilerleyemediği görüldü.

Avrupa Yakası'nın Maslak-Sarıyer güzergahında da birçok araç yolda kaldı. Bazı vatandaşlar, araçlarından inerek yürümeyi tercih etti.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini artırdı. Avcılar ve Esenyurt gişelerinin TEM bağlantı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürürken, trafik normal seyrediyor. D-100 kara yolu Haramidere mevkisinin her iki yönünde de trafik sakin ilerliyor.

Mecidiyeköy'de ise bazı vatandaşların karda poşetle kaymak için sokaklara çıktığı, anne ve babaların çocuklarıyla kartopu oynadığı, kimi vatandaşların da sokaklarda ateş yaktığı görüldü.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bir otobüs yolda kaldı. Kartal'da da kar yağışının etkisini artırmasıyla yollar beyaza büründü.

Tekstilkent civarındaki araçlar, yollardaki buzlanma nedeniyle kayınca trafikte ilerlemekte zorlandı.

Tem Otoyolu Samandıra mevkisinde yoğun kardan dolayı görüş mesafesi sürücüleri zorlayacak derecede düştü.

Avrupa Yakası'nda TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerinde yoğun kar yağışı görülürken, Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu.

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda seyreden araçlar da şiddetli kar nedeniyle yolda kaldı. Birçok kişi araçlarından inerek, yolda kalan araçları itmeye başladı.

Kentin turizm merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde ise kar yağışına rağmen turist yoğunluğunun fazla olduğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye ilçesinde sürücüler kar nedeniyle otoyolda ilerlemekte zorlandı. E5 Bostancı ve Kadıköy arasında ise trafik durma noktasına geldi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yolların karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşattı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlar flaşörlerini yakarak güçlükle ilerledi.

Çekmeköy'de aralarında kar küreme aracının da bulunduğu taşıtların yoğun yağış ve buzlanmanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle aralarında İETT taşıtlarının da bulunduğu araçlar ilerlemekte zorlandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde karla kaplanan zemin ve buzlanmanın etkisiyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Ataşehir'de ise bir motosiklet sürücüsü, sokağın karla kaplanması sonucu zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Haliç Köprüsü'nde bir otomobilin, kaputun üzerinde oturan iki kişiyle birlikte ilerlemesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

İstanbul'da evsiz 900 kişi otellerde ağırlanıyor

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 900 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği uyarısında da bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan uçuşların, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13.03.2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Türk Hava Yolları, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yarın yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

İstanbul Havalimanı'nda 591 uçuştan 522'si sorunsuz gerçekleştirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir." denildi.

Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edileceği belirtilen açıklamada, "Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.