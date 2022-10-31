İstanbul’da hava artık daha kirli

Uzmanlara göre hava kirliliğinin temel nedenleri arasında ulaşım yer alıyor. Şehirde trafiğe kayıtlı 4 milyon 587 bin 836 araç bulunuyor.

İstanbul’da son günlerde trafik yoğunluğunda artış dikkat çekiyor. Trafikte son 1 yıldaki artış yüzde 30 olarak hesaplandı. Bu, hava kirliliğini de artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle, erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre hava kirliliğinin temel nedenleri arasında da ulaşım yer alıyor. Büyükşehirlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan trafik yoğunluğu, hava kirliliğine de etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritası hafta için akşam iş çıkışı saatlerinde yüzde 70’leri gösteriyor. TÜİK verilerine göre, İstanbul’da ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 4 milyon 587 bin 836 araç bulunuyor. Her geçen gün trafiğe katılan yeni araçlarla birlikte hava kirliliği riski de artıyor. Haber Merkezi

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