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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İstanbul'da, HES kodu zorunluğunun kapsamı genişliyor

11 Mart 2021, Perşembe 21:30
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, MEB'e bağlı resmi ve özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrolleri yapılacak.

İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan HES, kontrollü sosyal hayat döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren durumlarda insanların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları bilgisinin güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek oluyor.

Kovid-19 test sonucu pozitif olan kişiler ve temaslı olanlar HES uygulamasında riskli, izolasyon süresi bitiminde ise risksiz olarak görünüyor.

Salgınla mücadele kapsamında HES kodu uygulamasıyla ilgili daha önce alınan kararlara ek olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce bugün İstanbul geneli için kararlar alındı.

Buna göre, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve MEB arasında sağlanan entegrasyonla oluşturulan ve MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yoluyla risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışındaki kişiler ile ziyaretçilerin girişlerinde de HES koduna bakılacak. 

Kentte, 15 Mart'tan itibaren girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilen diğer kurumlar ise şöyle:

"Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere), kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri"

İlçelerde kaymakamlar ve ilgili kurumlarca, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlarda bulunanlar hakkında da adli işlem başlatılması kararı alındı.

AA

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