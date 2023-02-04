İstanbul'da kar bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul’da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, bu sabah 08.00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların, 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C’ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Haber Merkezi

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