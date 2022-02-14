İstanbul'da 'KDV indirimi' denetlendi

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette KDV oranlarını denetledi.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetim yapılan markette KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı görüldü.

Tuzla

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulaması başlatıldı.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, indirimin başladığı ilk gün ilçede bulunan 100’e yakın market ve bakkalda denetim yaptı. Denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Amiri Cengiz Şaş, "Yüzün üzerinde noktayı denetleyeceğiz. Özellikle fiyat etiketlerine bu durumun yansıyıp yansımadığı, kasada bu durumun geçerli olup olmadığını denetliyoruz. Vatandaşlarımızın etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Faturada KDV oranını yüzde 1 olarak görmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Güngören

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek, ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.