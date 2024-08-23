İstanbul'da nem rekoru kırıldı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

Kentte saat 06.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

Adalar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,1, nem oranı yüzde 87 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5, nem oranı yüzde 82 oldu.

Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,2, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Bahçelievler ile Bakırköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olurken, Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5 iken, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,4 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,1 iken, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,4 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,5, nem oranı yüzde 98 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,5 iken, nem oranı yüzde 100'e ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 19,7, nem oranı yüzde 86 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,5 olurken, nem oranı yüzde 98 oldu.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,1 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8, nem oranı ise yüzde 82'yi buldu.

Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı da yüzde 89'a ulaştı.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı da yüzde 89 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,3, nem oranı da yüzde 98'i buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı da yüzde 87 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı da yüzde 87 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,5 iken, nem oranı yüzde 92 olarak ölçüldü.

Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.

Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,5, nem oranı ise yüzde 94 olarak kaydedildi.

Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8 iken, nem oranı yüzde 86'ya ulaştı.

Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9, nem oranı ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,2, nem oranı yüzde 86 oldu.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,4, nem oranı da yüzde 82'yi bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,3, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,6 iken, nem oranı da yüzde 88'i buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,9 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.

Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,3, nem oranı yüzde 88'e ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı da yüzde 86'ya ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,5 derece ve nem oranı yüzde 83'ü buldu.