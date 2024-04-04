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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İstanbul'da otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu

04 Nisan 2024, Perşembe 17:49
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ramazan bayramı için ana seferlerimiz zaten doluydu. Ek seferler de dolmaya başladı. Bugünden itibaren otobüs seferleri dolu." dedi.

Özcan, İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da ek seferler düzenlenmesi için genelge yayımladığını hatırlatan Özcan, "16 Nisan'a kadar ek seferlerin yapılması için bakanlık izin verdi. Biz de ek seferlerimizi açtık. Ramazan bayramı için ana seferlerimiz zaten doluydu. Ek seferler de dolmaya başladı. Bugünden itibaren otobüs seferleri dolu." diye konuştu.

Özcan, bayramda memleketlerine gidecek hiçbir yolcuyu geride bırakmayacaklarını, İstanbul'dan bütün il ve ilçelere seferler düzenlediklerini dile getirerek, "Günlük otobüs seferlerimiz 1000 ila 1100 sefer iken yarından itibaren 2 binlere çıkacak. Bu sefer sayısıyla pandemiden önceki otobüs sefer sayılarına yaklaşmış durumdayız. Bayram tatilinin 9 gün olması bunda etkili. Bu bayram bereketli bir bayram olacak." ifadelerini kullandı.

"Korsan hususi taşımacılık, kazaya sebebiyet veriyor"

Vatandaşlara, otogarlardan kalkan firmalardan bilet alma çağrısında bulunan Özcan, şöyle devam etti:

"Aileler, mahalle aralarından veya semtlerden otobüs kiralayıp memleketlerine gitmesinler. Bu kazaya sebebiyet veriyor ve tek şoförlü kontrolsüz gidiyorlar. Özellikle İçişleri Bakanı'mıza rica ediyorum, jandarma bölgesine jandarma, emniyet bölgesine emniyetle çok sıkı tedbir alsınlar. Otobüslerin bütün belgelerini kontrol etsinler. Ayrıca otogar çıkış belgelerini kontrol etsinler. Otogar çıkış belgesi olanlar dışındaki otobüslere, 'korsan hususi taşımacılık' diyoruz biz. Onları engellememiz lazım, onlar kazaya sebebiyet veriyorlar."

Özcan, bayramdaki yoğunluğun sektörü memnun ettiğini, geçen hafta yapılan seçimde de ana seferlerin bölgelere dolu gidip geldiğini söyledi.

Yaz sezonunun yaklaştığına vurgu yapan Özcan, "Okullar haziranda tatil olacak. Yaz sezonunda firmalarımız rahatlayacak." dedi.

Otobüs firması yetkilisi Cumhur Kahveci ise bayram yaklaşınca otogarda yoğunluğun arttığını dile getirdi.

Bayram için satılan biletlerin tükendiği, ek seferler açmaya başladıkları bilgisini veren Kahveci, "Özellikle Karadeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bayram için yoğunluk bulunmaktadır. Seferlerimizde biletler tükendi. Yeni seferler açmak ve yolcuları mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

AA

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