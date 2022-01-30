"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

İstanbul'da polis servis aracı devrildi: 1'i ağır, 14 polis yaralandı

30 Ocak 2022, Pazar 11:00
İstanbul - Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çatalca-Arnavutköy yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kazaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1'i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah'tan acil şifalar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğrenciler şimdi de fatura kıskacında

    Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak yağış uyarısı!

    Herzog BAE'de: İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

    66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

    Alim - Mütefekkir Cevdet Said: Said Nursî bana Kur’ân cevherlerini nasıl bulacağımı öğretti

    Suriyeli Alim Cevdet Said vefat etti

    Ankara'ya kar yağışı uyarısı

    Mileyha'da ilk kez görüntülendi

    -39 derecede vatan nöbeti

    İstanbul'da polis servis aracı devrildi: 1'i ağır, 14 polis yaralandı

    Yeni sisteme bakan ve bürokrat dayanmıyor - Bu mu istikrar?

    Avusturya'daki salgın tedbirleri kademeli olarak hafifletilecek

    Asistan hekimler dertli

    Koca: Vaka sayılarında artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı

    Evine düşen 'roket'in kalıntısından 'soba' yaptı

    “Soygun var” tepkisi Bingöl’de

    Süresiz OHAL olmaz

    Yıkım projesi

    Doktorlar da gıda için dileniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler için en büyük tehlike
    Ahmet BATTAL

    Somut suçu olmayanı terörist sayamazsınız-2
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Kasa, masa, nisa...
    Mehmet Pekel

    Metaverse ve Misal Alemlerini nasıl anlamalı?
    Mehmet KARA

    Anketlerle konuşa(bile)n Türkiye!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp sanatın dilini kopardı!
    İlknur Maraş Çalık

    Merhametin aynası: Anne yüreği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Camiye, okula, kışlaya...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân hem zikirdir, hem fikir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.