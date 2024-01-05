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5 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

İstanbul'da salı günü kar bekleniyor

05 Ocak 2024, Cuma 13:19
İstanbul'da salı akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle kar yağışı bekleniyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kasımda kısa süreli kar yağışı yaşanan İstanbul'da kış henüz etkisini göstermedi. Salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentte uzun zamandır etkili kar yağışının olmadığını söyledi.

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.

İkinci bir soğuk hava dalgası da bekleniyor

Özdemir, kentte salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktararak, şunları belirtti:

"Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Salı gününden itibaren akşam saatlerinde soğuk havayla kar yağışı Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklıklar ise salı 10 derecinin altına düşmeye başlayacak. İstanbul'da salı akşamı itibarıyla kar yağmasını bekliyoruz. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle salı günü İstanbul'da sıcaklık 3 ila 5 dereceye kadar düşecek."

Ocak ayının ikinci yarısında da kente yeni ve güçlü bir sistemin gelmesinin yüksek olasılık dahilinde olduğunu aktaran Özdemir, "Modellere göre o dönemdeki kar yağışının daha kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

AA

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