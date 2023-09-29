İstanbul'da su baskınları yaşandı, yollar göle döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar adeta göle döndü.

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Küçükçekmece'de kuvvetli yağış görüldü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Anadolu Yakası'nda ise Kavacık ve Çekmeköy'de yağış etkili oldu.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde sağanak şeklinde gözlemlendi.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

Başakşehir İpkas Sanayi Sitesi'nin önü sular altında kaldı. Araçlar, yarı boylarına kadar yükselen su nedeniyle yolda mahsur kalırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Gazismanpaşa'da vatandaşlar, yağış öncesinde araçlarının üzerini battaniyelerle kapatırken, kuvvetli yağıştan dolayı yolda su birikintileri oluştu.

Sultangazi 159. Sokak'taki bazı binaların bodrum katlarını da su bastı. Baskınlar nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde de yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Tramvay istasyonunu su bastı

Kuvvetli yağış Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi'de de ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığı, mahsur kalma riskine karşı itfaiye ekiplerinin bölgede sevk edildiği belirtildi.

Bazı bölgelerde su seviyesinin araçların yarısına kadar yükseldiği gözlendi. Başakşehir'de bazı sürücüler suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller de tamamen suya gömüldü.

Gaziosmanpaşa'da etkisini sürdüren sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su bastı.

Yağış nedeniyle Mecidiyeköy'deki viyadükte de su baskını yaşandı. Araçlar, suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sağanak nedeniyle yolları su basarken, araçlar mahsur kaldı.

İkitelli'de yağış nedeniyle su basan yolda bir moto kurye sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen kişiye yoldan geçen bir vatandaş yardım etti. Kurye, vatandaşın yardımıyla kurtulurken, motosiklet suya kapıldı.

Arnavutköy'de su basan atölyede işçiler mahsur kaldı

Arnavutköy'deki Domuz Deresi, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu Hacımaşlı Mahallesi'ndeki mobilya ve mermer imalatı yapılan iki atölyeyi su bastı.

İş yerleri suyla dolmaya başlayınca içeride çalışan işçiler çatıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Derenin taşmasıyla atölyenin önünde biriken su çoğalınca itfaiye ekipleri alana yaklaşamadı. Ekipler, mahsur kalan 7 işçiyi kurtarmak için yolun karşısından halat çekerek çalışma yürüttü.

Yaklaşık 3 saat çatıda mahsur kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Derenin taşması sonucu bölgedeki bazı ev ve seraları da su bastı.

Öte yandan, yağmurun neden olduğu taşkında bir köpeğin ön ayakları kırıldı. Sahipsiz köpeğe, mahsur kalan işçileri kurtarmak için gelen sağlık ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatıdakilerin, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yönettiği operasyonla, AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldığını söyledi.

Kurtarılanların sağlık durumlarıyla ilgili sıkıntı olmadığını ifade eden Hersanlıoğlu, mutlu olduklarını belirtti.

Öğrenciler okulda mahsur kaldı

Kentte etkili olan sağanak ve su baskınları nedeniyle Haraççı Mahallesi'ndeki Mehmet Zeki Obdan İlkokulunun bahçesini su bastı. Öğrenciler, öğretmenler ve idari personel binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, öğrencileri dışarı çıkarmak için çalışma başlattı. Veliler de çocuklarını almak için okula geldi.

Bazı çocuklar ebeveynlerinin yardımıyla dışarı çıkarılırken, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 400 öğrenci kurtarıldı.

İstanbul Valisi Gül'den uyarı

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise saat 16.00 sularında İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanağın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, metrekareye Arnavutköy'de 218, Çatalca'da 49,8, Silivri'de 42,5 ve Sancaktepe'de 32,5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'de aşırı yağıştan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana geldiği aktarılan açıklamada, ekiplerin su baskınlarına ivedilikle müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2 ve Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana geldiği, yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne 1565 ihbarın ulaştığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, İBB, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Çevre Şehircilik (hasar tespit ve enkaz kaldırma), Defterdarlık (zarar tespit) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları ekiplerimizin çalışmaları neticesinde İstanbul'da kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte ev ya da iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşımız da bulunmamaktadır."

Tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yağış toprak kaymasına neden oldu

İstanbul Havalimanı yolunda kuvvetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken, araçlar yolda kaldı.

Arnavutköy'de kayganlaşan yolda meydana gelen kazada ise çok sayıda araçta hasar oluştu.

Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda yolu su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Hava trafiğine engel

Yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı terminali ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmazken, hava trafiğinde ise şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötarlar meydana geldi.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar yağış nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren 17 uçak, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Bursa Yenişehir ve Tekirdağ Çorlu havalimanlarına yönlendirildi.

Yağışın hafiflemesiyle birlikte başka havalimanlarına yönlendirilen uçaklar İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Yağışın İstanbul'un Anadolu Yakası'na geçmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hava trafiğinde olumsuzluklar yaşandı. Havalimanına iniş için alçalan bazı uçaklar, havada bir süre tur attıktan sonra inebildi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından her iki havalimanında da hava trafiği normale döndü.