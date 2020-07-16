İstanbul’da suya yüzde 12.6 zam

İBB Meclisi’nde suya yüzde 12.62 olan TÜFE oranında zam yapıldı. Karar oy birliği ile kabul edildi.

İSKİ tarafından hazırlanan su zammı teklifi İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Teklife ilişkin AK Parti grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesine İSKİ tarafından yüzde 35’e varan zam önerildiği belirtildi. Raporda bu teklifin reddi, tarife artışının TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Haziran sonu itibariyle gerçekleşen bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması, 20 Temmuz 2020 tarihinden sonra geçerli olmak kaydıyla uygun görüldü. Yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor mecliste oybirliği ile kabul edildi.

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