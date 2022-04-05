İstanbul'da suya yüzde 29 zam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Önerilen teklifler

Teklifte İstanbullunun yüzde 86'sının kullandığı kademe olan 0-15 metreküplük kullanıma yüzde 68,34 zam istendi ve birim fiyat 10,8 lira olarak önerildi.

Ancak her ay tüketilen 2,5 metreküplük suyun 0,5 metreküplük kısmının "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz olması nedeniyle şu an birim fiyatı 5,56 lira olan suyun faturaya 9,36 lira olarak yansıyacağı kaydedildi.

16 metreküp üzeri kullanım kademesi için fiyat 15,10 lira olarak önerildi. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde konut için 2,7 lira, konut ortak sayaç 15,1 lira, konut inşaatı şantiyesinde 15,1 lira, iş yeri 27,4 lira, mahalle olan yerlerdeki iş yerleri için de 2,7 lira olması istendi. Kırsal mahalle yerleşik alandaki konutlarda 2,7 lira, kırsal mahalle iş yerlerinde ise 13,51 lira önerisinde bulunuldu.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İSKİ'nin İstanbul halkının bir kurumu, kimsenin özel şirketi olmadığını ve kurumun menfaatlerinin herkesin ve İstanbullunun menfaatine olacağını belirterek, "Aynı sıkıntılı süreci yaşamaktansa, uzlaşı çıkıp İstanbul halkının mutlu olacağı, İSKİ'nin bir şekilde rahatlayacağı bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum." dedi.