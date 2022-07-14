İstanbul’da tefekkür dolu dolunay güzelliği

İstanbul’da dün sabaha karşı batmaya başlayan dolunayla tefekküre vesile güzel görüntüler gözlemlendi
İstanbul’da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı. Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölene vesile oldu.
Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da bu anı kaçırmadı.
AA