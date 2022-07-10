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11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İstanbul'da temizlik çalışmaları devam ediyor

10 Temmuz 2022, Pazar 17:30
İstanbul’da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika su baskınından olumsuz etkilendi

 

Esenyurt'taki derenin taşmasından sonra Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde selin etkilediği ev ve iş yerlerindeki su tahliye edildi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD, Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Esenyurt Belediyesi ve Polis Arama Kurtarma ekipleri, tahliyenin ardından iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmalarını yürütüyor.

 

Gece boyunca süren kuvvetli sağanak nedeniyle bodrum katta kalan aileler, su baskınları nedeniyle üst kattaki ailelerin evlerine sığınmıştı.

İstanbul Valiliği, su baskını mağdurlarına yönelik nakit yardımına başladı 

Bu arada, İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde yağıştan zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında, Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi.

Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve rüsubat (birikinti) temizliği tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesine başlandı. 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapıldı, diğer ödemeler devam ediyor.

Ayrıca, zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edildi.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları iş birliğiyle sürdürülüyor.

Valiliğin açıklamasında bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Çalışmada 835 personel ve 217 araç görev yapıyor

Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında taşkınla ilgili çalışmalarda, Arama ve Kurtarma Çalışma Grubunda, İstanbul, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğü personeli ile 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli olmak üzere toplam 71 personel ve 18 araç; Beslenme Çalışma Grubunda, İBB 12 personel ve 6 araç, 14 İHH personeli ve 1 araç, 22 Kızılay personeli ve 3 araç olmak üzere 48 personel, 10 araç; Enerji Çalışma Grubunda, BEDAŞ'tan 11 personel ve 4 araç; Sağlık Çalışma Grubunda, İl Sağlık Müdürlüğünden 12 personel ve 3 ambulans; Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubunda, İBB 348 personel ve 116 araç, Esenyurt Belediyesinden 296 personel ve 60 araç, Karayolları Bölge Müdürlüğünden 12 personel ve 6 araç olmak üzere toplam 656 personel ve 182 araç; Hasar-Zarar Tespit Çalışma Grubunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 13, Defterdarlıktan 10, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından 19, toplam 32 personel olmak üzere 835 personel ve 217 araç görev yapıyor.

AA

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