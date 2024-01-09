İstanbul’da toplu ulaşıma yine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu taşım ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni fiyat tarifesine göre; Tam elektronik bilet ücreti 15 TL’den 17,70 TL’ye, Öğrenci elektronik bilet ücreti 7,32TL’den 8,64 TL’ye, Sarı taksi açılış ücreti 19,17 TL’den 24,55 TL’ye, Sarı taksi minimum ücret 70 TL’den 90 TL’ye, Minibüs 0-4 km 12 TL’den 15,50 TL’ye, Okul servis ücretleri 0-1 Km bin 300 TL’den bin 665 TL’ye yükseldi. Zammı yetersiz bulan taksiciler, toplantının yapıldığı Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’ne taşlarla ve sopalarla saldırdı. Olaya polis müdahale etti. AA

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