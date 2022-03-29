İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

İstanbul’da araç sayısı 5 milyona yaklaştı. Uzmanlar, “Gelecekte trafik işlemez duruma gelecek” uyarısını yaptı.

TÜİK’in son verilerine göre 1 yılda İstanbul trafiğine 247 bin 415 yeni araç eklendi. İstanbul’daki araç sayısı 4 milyon 688 bin 22’ye yükseldi.

Uzmanlar, İstanbul nüfusunun dörtte biri oranına ulaşan araç sayısının hem insan sağlığı hem de trafiği katlanılamaz hale getireceği konusunda uyardı. Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, artan araç sayısının insan sağlığı için büyük risk oluşturduğunu belirterek “İstanbul’da hava kalitesini bozan en önemli kirleticiler partiküller. İstanbul’da yıl boyunca partikül seviyelerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum sağlık bakımından büyük risk taşıyor. Partiküllerin kaynağına baktığımızda, en önemli sebeplerden biri dizel araçlar” dedi.

Mesai kademelendirmesi çözüm olabilir

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Pandeminin araç yoğunluğunu artırdığı görülüyor. Bu durum gelecekte trafiği işlemez duruma getirecek” dedi. T24’deki habere göre özel araç sayısının artmasıyla, yol kenarı parkları gibi park ihlallerinin de artacağı uyarısı yapan Ilıcalı, bu tablonun zaten zor akan trafiği daha zorlaştıracağını söyledi. Trafiğin özellikle sabah saat 08.00 ve akşam 18.00’de zirve olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, mesai kademelendirmesinin bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi