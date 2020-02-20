İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik, saat 18.03'te yüzde 74'ya ulaştı. E-5 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.
Saat 18.03'te yüzde 74'e varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası E-5 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.
Araçlar E-5 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun E-5 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.
NTV