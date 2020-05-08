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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul’da ücretli maske satışı başladı

08 Mayıs 2020, Cuma 17:00
İstanbul’daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi maskeler adedi 1 liradan satışa sunuldu.

Normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maske satışına halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde başlandı. İlk olarak salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da başlatılan uygulama kapsamında cerrahi maskeler eczaneler, medikal firmalar ve marketlerden temin edilebiliyor. Tanesi 1 liradan ilk etapta 50’li paketler halinde satışa sunulan cerrahi maskelerin gelecek günlerde 10’lu paketler halinde de satılması bekleniyor. Öte yandan, cerrahi maskelerin ücretli satışı ilerleyen süreçte diğer büyükşehirler ve illerde de başlayacak.

AA

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