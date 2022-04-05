İstanbul’da yaşama maliyeti yüzde 73,63 attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaşam maliyetini analiz etti.

Ajansın 2022 Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 attı. Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle: - Toz şeker: Yüzde 27,10 - Ayçiçek yağı: Yüzde 39,95 - Prinç: Yüzde 4,43 - Kırmızı et: Yüzde 21,30 - Tavuk eti: Yüzde 28,54 - Motorin: Yüzde 42,57.

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