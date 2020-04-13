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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul'da yeni haftada da sessizlik hakim

13 Nisan 2020, Pazartesi 15:30
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla haftaya sakin başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların tedbirlere uyması yönünde yapılan çağrılar doğrultusunda haftanın ilk gününde park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.

Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkının sakin olduğu görülürken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Taksim, İstiklal Caddesi de sakin günler yaşıyor.

Üsküdar sahili de sakin bir görüntü sunarken, şerit üzerinde polis ve zabıta ekipleri her ihtimale karşı devriye attı. Burada bazı vatandaşlar sokak hayvanlarını besledi.

Kadıköy'de ise Boğa Meydanı ile rıhtım sakinliğini korurken, Bağdat Caddesi üzerinde bazı marketlerin önünde vatandaş ve araç yoğunluğu gözlendi.

AA

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