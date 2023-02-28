İstanbul'da yoğun sis

İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi. Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu. İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri de iptal edildi. İstanbul Boğazı'nda, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği saat 10.27'den itibaren çift taraflı geçici askıya alındı. AA

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