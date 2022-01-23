İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Beykoz’da, şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünün şoförü ve iki yolcu can verdi.

Çerkezköy’den Aydın’a giden Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Otobüste 20’nin üzerinde yolcu olduğu öğrenildi. Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları ise otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cenazeler, incelemenin ardından Adlî Tıp Kurumuna gönderildi. AA

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