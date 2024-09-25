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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İstanbul'daki barajlar alarm veriyor!

25 Eylül 2024, Çarşamba 12:36
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 ölçüldü.

Barajlarda bugün kaydedilen su miktarı yılın 9 ayında en düşük seviye olurken, yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı ise nisan ayında yüzde 82,62 olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 33,92, Terkos'ta yüzde 56,20, Sazlıdere'de yüzde 48,42, Alibey'de yüzde 9,73, Büyükçekmece'de yüzde 41,49, Ömerli'de yüzde 32,84, Darlık'ta yüzde 44,59, Elmalı'da yüzde 56,82, Pabuçdere'de yüzde 22,05 ve Kazandere'de yüzde 6,26 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 348,86 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 850 milyon 84 bin metreküp olurken günlük ortalama tüketim ise 3,19 milyon metreküp hesaplandı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 437,08 kilogramla son 10 yılın en düşük miktarı oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 348,45 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 173 bin metreküp olarak belirlendi. Bu miktarın 2 milyon 502 bin metreküpü barajlardan, 671 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 62,89, 2016'da yüzde 46,31, 2017'de yüzde 55,37, 2018'de yüzde 56,20, 2019'da yüzde 51,14, 2020'de yüzde 39,25 , 2021'de yüzde 52,47, 2022'de yüzde 50,47, 2023'te yüzde 23,67 iken, bugünkü oran yüzde 39,84 olarak kayıtlara geçti.

Alibeyköy'deki kuraklık görüntülendi

AA ekibi, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Alibeyköy ve Ömerli'yi görüntüledi.

İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.

Düşen su seviyesi nedeniyle Alibeyköy barajında, baraj kapaklarının olduğu bölümde su miktarının dip seviyesine geldiği görüldü. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerin ise kuruduğu gözlendi.

Kentin önemli su kaynaklarından olan Ömerli'de ise doluluk oranının 32,84'e gerilemesi nedeniyle göldeki su seviyesindeki azalma dikkati çekti.

AA

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