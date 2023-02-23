"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İstanbul'daki barajlarda son durum?

23 Şubat 2023, Perşembe 13:03
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 304,71 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 883 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 106,07 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 153,33 milyon metreküp olarak belirlendi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,3, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,6, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de yüzde 52,29, 2022'de ise yüzde 80,31 olarak kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ocak ayında son 22 yılın en düşük yağışı gözlemlendi

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    17 gün sonra kurtarıldı

    "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 5 binden fazla başvuru yapıldı

    ''164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"

    AB: Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edeceğiz

    Kızılay eski Genel Başkanvekili Ünver: Depremde yardım için “tâlimat” beklenmez

    Asıl beka sorunu bu

    Sadece beton bloklar değil, ahlâk da çürümüş

    19 ülke tarafından 22 sahra hastanesi kuruldu

    Devlet değil, halk ulaştı

    Erzincan ve Gölcük depremlerini geçti

    İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle yeniden yargılanacak

    Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Nablus'a düzenlediği baskını "şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz"

    YÖK tarafından 9 yeni soruya açıklık getirildi

    Finlandiya'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

    İsrail güçleri, Nablus'a baskın düzenledi: 9 Filistinliyi öldürdü, 6'sı ağır 102 Filistinli yaralandı!

    Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 160'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının deprem tesbitleri
    Genel

    Asıl beka sorunu bu
    Ali FERŞADOĞLU

    41 bin canı kim öldürdü?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî bir Cennet seni bekler
    Ahmet BATTAL

    Çobanın ve çoban başının sivilceli demokrasisi
    Faruk ÇAKIR

    Deprem yarası geçer, ya dil yarası?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vedâ Hutbesi’nde insan hakları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sadece beton bloklar değil, ahlâk da çürümüş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.