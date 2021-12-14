İstanbul - Esenyurt’taki yangında 4 çocuk vefat etti

Esenyurt’ta binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında, yabancı uyruklu 4 çocuk vefat etti.

Suriye uyruklu ailenin yaşadığı Üçevler Mahallesi 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede, elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın ve bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerce 4 çocuğun ise yangında vefat ettiği belirlendi. Söndürme çalışmalarının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.​​​​​​​ Soruşturma başlatıldı İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün saat 02.50 sıralarında Esenyurt ilçemizin Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş̧, çocukların annesi ve 1 çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet, acılı ailemize sabırlar dileriz. Esenyurt ilçemize ve Üçevler Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun." AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.