İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yayımlanan uyarıya göre yağışların cumartesi sabah 04.00'ten pazar sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftasonu için yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi: "Yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." NTV

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