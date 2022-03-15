İstanbul için yeniden kar uyarısı

İstanbul’da Perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı özellikle Cumartesi akşamı etkisini arttırmış ve bütün şehri beyaza bürümüştü.

Mart ayında yağan yoğun kar şehri henüz yeni terk etmişken Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi. T24’deki habere göre Prof. Dr. Şen, “Türkiye’ye yeni bir soğuk hava geliyor, Perşembe akşamı Marmara’ya yağmur yağacak, Anadolu’ya kar... Cuma, Cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var” vurgusu yaptı. Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında şunları söyledi: “Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye’nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak, İstanbul’a kar yapacak mi? Haber Merkezi

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