İstanbul trafik sıkışıklığında altıncı

Dünya genelinde yapılan bir araştırma, en fazla trafik sıkışıklığı olan şehirler listesinde İstanbul’un altıncı sırada olduğunu ortaya koydu.

Listenin ilk sırasında şehir ise değişmedi: Mumbai. Dw Türkçe’nin haberine göreNavigasyon teknolojisi şirketi TomTom tarafından 56 ülkedeki 403 kentte yapılan araştırmada, İstanbul’daki trafik sıkışıklığı düzeyi 2018 yılında yüzde 53 olarak kaydedildi. İstanbul, sekiz yıldır açıklanan TomTom Trafik Endeksi’nde 2017 senesinde yüzde 59’luk seviyeyle beşinci sıradaydı. Araştırmada, İstanbul’da 2018’de trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimi Cuma akşamları saat 18 ile 19 arası olarak tesbit edildi.

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.