İstanbul’u bekleyen 9 tehlike

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul için risk oluşturan 9 tehlikenin belirlendiğini söyledi.

İstanbul için 9 önemli tehlike başlıklarını, “Deprem, sel-taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, heyelan, toprak kayması gibi kütle hareketleri, meteorolojik-iklimsel afetler, göç-nüfus hareketleri ile terör, toplumsal olaylar, çevre kirliliği gibi diğer afetler” olarak açıklayan Yerlikaya, alınması gereken önlemlerle ilgili yol haritaları oluşturulduğunu da ifade etti. Valisi Yerlikaya yapılan çalışmaların kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirterek “Temel olarak dört amacımız var; Şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak” dedi. Haber Merkezi

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