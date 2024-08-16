İstanbul’u terk edenler arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Çarşamba günü açıkladığı “İç Göç İstatistikleri” 2023 verilerine göre, İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren şehir oldu.

2022’de yayımlanan ‘iç göç verilerinde’ ise İstanbul’u terk eden kişilerin sayısı ise 418 bin 82 kişi olmuştu. Buna göre 2022 için yayımlanan verilere kıyasla 2023’te İstanbul’u terk edenlerin oranı yüzde 39 arttı. TÜİK’in 2023 rakamlarında bir önceki yıla göre ise İstanbul’un aldığı göç sadece yüzde 7 arttı. Euronews Türkçe’nin haberine göre 2022-2023 döneminde 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il olan İstanbul, 2021-2022 yılında da 385 bin 294 kişi ile ilk sırada yer alıyordu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de 2023 yılında toplamda 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. İller arası göç oranı ise 2023 yılında yüzde 4,04’e ulaşarak son 16 yılın rekoruna ulaştı. 2022 yılı açıklanan rakamlarda bu oran yüzde 3,27 idi. Haber Merkezi

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