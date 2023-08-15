İstanbul’un 64 günlük suyu kaldı

Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen ay İstanbul’da sıfır yağış oldu. Bundan sonra da sıfır yağış olursa, İstanbul’un 64-65 günlük suyu kalmış oluyor” dedi.

Barajlar alarm veriyor Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur yağmazsa İstanbul’un 64-65 günlük suyu kaldığına dikkat çekerek, “Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Olan suyun tasarrufu yapılır, olmayan suyun değil” diye konuştu. CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Şen şunları söyledi: “Geçen ay İstanbul’da sıfır yağış oldu. Bundan sonra da sıfır yağış olursa, 64-65 günlük suyu kalmış oluyor İstanbul’un. Şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Barajlarda yüzde 10’luk dip suyu vardır. Dip suyu tehlikeli. Dip suyu canlılar içindir. Bu su dışarıdan gelen su, Melen’den gelen su var. Sakarya Nehri’nden su alınması ihtimali var. Sakarya Nehri’nden gelen su 9-10 milyon nüfuslu şehirlerin içinden, sanayinin içinden geçiyor. Ağır metallerden arındırılması lazım bu suyun. Melen’den gerektiği zaman su çekiyorsunuz, gerekmediği zaman çekmiyorsunuz. Melen Barajı’nın bir an evvel yapılması lazım. Melen’de suyu orada biriktirip ondan sonra buraya getirmek lazım. Melen Barajı dolu olursa kurak zamanlarda Melen Barajı rahatlıkla kullanılabilir.” Haber Merkezi

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