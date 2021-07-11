İstanbul’un barajları doldu

Dünyada ve Türkiye’de görülen yer yer kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi’nde bu yılın ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla yüzde 15 artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi’nde ocak ayında uzun yıllar yağış ortalaması 76,2 milimetre ölçüldü. Bu yılın ocak ayında ise bölgede 160 milimetre yağış görüldü. Böylece, yağışların geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 100’den fazla arttığı tesbit edildi. Aynı bölgede, Haziran ayında uzun yıllar yağış ortalaması 35 milimetre olarak kaydedildi. Bu yılın aynı ayında, bölgeye 65 milimetre yağış düştüğü, geçen yıla göre ise yağış artışı yüzde 86 olarak kayıtlara geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 71,94 olarak ölçüldü. AA

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