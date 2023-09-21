İstanbul’un barajları küçülüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile İstanbul’a su sağlayan barajların yüzey alanının geçen yıla göre yüzde 18 küçüldüğü, bunun da yaklaşık 1700 futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

Suyun %50’si israf oluyor

İstanbul’un barajları yüzde 25’in altında

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama ekibi, yağışların azalmasıyla yaşanan kuraklığın ardından kente su sağlayan barajlardaki yüzey alanı küçülmesinin tespiti için çalışma yaptı. Bu kapsamda, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Darlık, Elmalı, Pabuçdere ve Kazandere Barajları Sentinel uydusu ile görüntülenerek son durum belirlendi. Uydu görüntülerinde barajlarda geçen yıla göre yüzey alanı küçülmesinin yüzde 18 olduğu ortaya çıktı. Çalışma yapılan barajlarda, yaklaşık 1700 futbol sahası ölçüsündeki alanın küçüldüğü tespit edildi. YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, çalışma kapsamında barajlardaki su azalmalarını uydu görüntülerinden tespit ettiklerini söyledi.

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Acar: “Barajlarda iki durum var. Anadolu Yakası’ndaki büyük barajlardaki alanda çok küçük bir düşme var. Bu barajlar Melen tarafından beslendiği için çok sorun teşkil etmiyor ama Avrupa Yakası’ndaki barajlarda ciddi anlamda düşme mevcut. Bu 5 kilometrekareyi bulabiliyor.” diye konuştu.

Artık tarla haline gelmiş

Acar, İstanbul’a su sağlayan Tekirdağ’a yakın 2 barajda yüzey alanı küçülmesinin bir önceki yıla göre yüzde 80’lere kadar çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Kazandere ve Papuçdere Barajlarında yüzdelik olarak yüzey alanı küçülmesi oldukça fazla. Kazandere’de neredeyse hiç su kalmamış durumda. Sazlıdere’de ise baraj bendine doğru adalar oluşmuş, kuzey tarafında tarlaya dönüşmüş yerler var. Büyükçekmece Gölü’nde, TEM Otoyolu’nun geçtiği alanlar artık tarla haline gelmiş. Beklenen yağışlar gelmezse İstanbul halkı mevcut rezervdeki suları kullanmış olacak ve barajlardaki küçülme devam edecek. Sudaki azalma uydu görüntülerinde net olarak görülüyor.” YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Onurcan Bayrak da çalışmalarda yaklaşık 1700 futbol sahası büyüklüğünde su alanının kuraklık nedeniyle küçüldüğünü tespit ettiklerini bildirdi.