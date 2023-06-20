İstanbul’un barajları yarı bile değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66’ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89’a düştü.

Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 26,05, Büyükçekmece’de yüzde 29,93, Darlık’ta yüzde 62,63, Elmalı’da yüzde 38,26, Istrancalar’da yüzde 27,04, Kazandere’de yüzde 2,53, Ömerli’de yüzde 77,08, Pabuçdere’de yüzde 3, Sazlıdere’de yüzde 29,73, Terkos’ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu. AA

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