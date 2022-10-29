İstanbul’un barajlarında doluluk oranı düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Trakya’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 50’nin altına inerek yüzde 41,74 seviyesine düştü.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya’nın Türkiye ortalamasına göre yağış aldığını ancak son yıllarda bu kuraklıkla beraber düşen yağışlarda bir azalma meydana geldiğini söyledi. Tecer, “iklim değişikliğinin bu bölgede de son zamanlarda kuraklık olarak kendisini gösterdiğini düşünüyoruz iklim değişikliğinin” diye konuştu. Haber Merkezi

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