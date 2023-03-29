İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar nimeti

İstanbul'da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görülüyor.

Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah bazı ilçelerde yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye'de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kentin bazı bölgelerinde yağışların sulu kar ile yağmur şeklinde yağıyor. AA

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.