İstanbul’un yüksek kesimlerine kar gözlemlendi

İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi. Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı. Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası geliyor NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyledi; “Şubat ayı çok bereketli başlıyor, yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda’dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda’dan Türkiye’ye soğuk hava dalgası geliyor” dedi. Doğu bölgelerde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, “Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Haber Merkezi

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