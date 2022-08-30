İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Marmara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. AA

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