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6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

İstanbul ve Ankara'da eğitime ara verildi

05 Şubat 2023, Pazar 21:00
İstanbul ve Ankara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

 

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden saat 20.00’de alınan son meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası’nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgârın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime ara verdi

Boğaziçi Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi de Valiliğin kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik yaptığı açıklama sonrası üniversitelerindeki engelli ve hamile personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Beykoz Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında gerçekleşecek tüm derslerin çevrim içi yapılacağı açıklamasında bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-7-8 Şubat'ta yapılması planlanan bütünleme sınavlarını ertelediğini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat günü olumsuz hava şartlarından dolayı derslerin çevrim içi yürütülmesi kararını aldıklarını bildirdi.

Bilgi Üniversitesinden yapılan duyuruda, 6 Şubat Pazartesi İngilizce hazırlık programında eğitime ara verildiği açıklandı.

Türk-Alman Üniversitesi de 6 Şubat'ta üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile çalışanlarımız 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinlidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.

Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır." bilgisini verdi.

AA

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